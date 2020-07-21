لافروف خلال لقائه مع ظريف: موسكو واثقة من أن فرص الحفاظ على الاتفاق النووي مازالت باقية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو على ثقة في بقاء فرص الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.

موسكو-سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو، اليوم الثلاثاء: "نحن نعتبر لقاءنا مرحلة مهمة في الجهود المشتركة التي يبذلها الأعضاء المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة للحفاظ على هذا الإنجاز المهم للدبلوماسية المتعددة الأطراف. نعتبر النهج الذي اتخذه زملاؤنا الأمريكيون مدمرا بكل معنى الكلمة لهذه الوثيقة المهمة، والاتفاقيات الأخرى الهادفة للحد من التسلح وعدم الانتشار بشكل عام. ومع ذلك، نحن واثقون من أن فرص عودة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الثابت مازالت باقية، على الأقل، نحن، مثل أصدقائنا الإيرانيين، نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وأضاف لافروف أيضا أنه يعتزم مناقشة "الخطوات الإضافية، ولا سيما الخطوات القانونية، التي يجب اتخاذها على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ، والذي يعد وحدة واحدة مع خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى هذا النحو يجب تنفيذها".

ووصف ظريف العلاقات الإيرانية مع روسيا بالاستراتيجية، منوها إلى أن الحوار المستمر مع الدول الصديقة في الوضع الراهن أمر ضروري.

وأشار إلى أنه "سوف نبحث الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع المسؤولين الروس".