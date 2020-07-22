جونسون: تصويت البريكست لم يأت بضغط من روسيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016 لم يأت تحت أي ضغط من روسيا، وذلك بعد صدور تقرير يفيد بأن الحكومة لم تحقق فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الاستفتاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جونسون قوله للمشرعين "شعب هذا البلد لم يصوت على الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب أي ضغط أو تدخل من روسيا... صوت لأنه يريد استعادة السيطرة".

وأضاف "بريطانيا هي التي تقود العالم في توخي الحذر من التدخل الروسي".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال، أمس الثلاثاء، إن روسيا لم تتدخل في العملية الانتخابية في أية دولة بالعالم، وأنها لن تتساهل مع محاولات التأثير على شؤونها السياسية.

وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا عن تقرير بريطاني يزعم تدخل روسيا في السياسة البريطانية: "روسيا لم تتدخل أبدا في العملية الانتخابية في أية دولة في العالم، لا في الولايات المتحدة ولا في بريطانيا ولا في أية دولة أخرى".

وأضاف "نحن لا نفعل ذلك، ولا نتساهل مع أي تدخل لدول أخرى في شؤوننا السياسية".

ولفت بيسكوف أن "الكرملين يتابع بشكل رئيسي ما يحدث في روسيا، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحاضر، إن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو المجالات ذات الأولوية لتنمية بلادنا حتى عام 2030"، مع كل الاحترام الواجب للمملكة المتحدة، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو ما يحدث في بلدنا".

يذكر أن لجنة المخابرات في البرلمان البريطاني نشرت تقريرًا حول التدخل الروسي المزعوم في السياسة البريطانية، حيث ينص التقرير على ضرورة توسيع صلاحيات الأجهزة الخاصة البريطانية لمكافحة "التجسس الروسي" والمعاملات المالية غير القانونية كالتي ينفذها "الحيتان الماليون الروس" في لندن في إطار غسيل الأموال غير القانونية، بالإضافة إلى تعزيزهم لمصالح روسيا.