حقيقة نقل عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى

كشف أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، حقيقة نقل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال زكي في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إن هذه الأخبار "غير صحيحة".

وأوضح زكي أن "الفنان شعر بإرهاق ودوخة فقط في منزله بمدينة الساحل الشمالي، أثناء محاولة التسجيل معه من إحدى القنوات الفضائية، ولم ينقل للمستشفى".

وتابع أن "كل ما حدث أنه دخل غرفته للراحة فقط لا غير".

وكان أبو زهرة حديث مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، بعدما كشف في تصريحات عن نيته اعتزال الفن، وأنه يمر بحالة اكتئاب شديدة، "بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفني سواء في الدراما أو السينما".

وتابع: "بعد خدمة 60 عاما في الفن بفكر أعتزل"، وقال إن أغلب المخرجين الحاليين لم يكونوا قد جاؤوا إلى الحياة عندما كنت في أوج شهرتي الفنية".

وأشار أبو زهرة إلى أنه "يعاني من قلة العمل، وأن الأدوار التى تعرض عليه كل ثلاثة أو أربعة أعوام تكون ضيف شرف، وهو ما لا يتماشى مع تاريخه الفنى، مطالبا القائمين على الصناعة أن ينظروا لتاريخه الفني الكبير الذي امتد لـ60 عاما، وأنه يمتلك 27 درعا وجائزة حصل عليها من وزراء مصر على مدار تاريخه"، مضيفا: "مش حرام اللى بيحصل لي دا؟".

وجّه الفنان المصري من خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، رسالة إلى المنتجين، هي أنه يتمنى الحصول على فرصة بطولة عمل كوميدي، مؤكدا أنه ممثل كوميدي كبير، وتعجب من حصره في أدوار تراجيدية.

ولفت إلى أن الفنان المصري الراحل، محمود الجندي، مات محسورا من الوسط الفني لأنه لم يكن يتم تقييم مستواه الفني بالشكل المطلوب.

وقال إنه يسمى لقب "ضيف الشرف" في العمل الفني بـ"ضيف القرف"، معلنا أنه لن يلعب دور ضيف الشرف حتى وفاته.

وأحدثت تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة تفاعلا بين جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا تضامنهم معه.