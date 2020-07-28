الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق حدودية مع لبنان للبقاء في المنازل

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعض الشوارع الرئيسية القريبة من الحدود مع لبنان وطالب السكان بالبقاء في منازلهم، بعد رصد ما وصفهم بمشتبه بهم في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي.

القدس - سبوتنيك. وفي بيان للجيش الإسرائيلي بعد توتر أمس في المنطقة الحدودية، كشف أنه "تم رصد عدد من المشتبه فيهم في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان. الحادث تحت مراقبة قوات جيش الدفاع. التفاصيل قيد الفحص".

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن "الجيش أغلق بعض الشوارع الرئيسية القريبة من الحدود مع لبنان ويجري عمليات تمشيط في المنطقة ويطلب من السكان الالتزام في منازلهم".