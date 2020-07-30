وزارة التربية السورية تعلن صدرو نتائج الثانوية العامة وعدد الطلاب الحاصلين على العلامة الكاملة

أعلنت وزارة التربية السورية، اليوم الخميس، عن صدرو نتائج الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى صدور نتائج الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

وقال عماد العزب، وزير التربية السوري، خلال مؤتمر صحفي: "نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 78.71%، وفي الفرع الأدبي بلغت 21.6%.

ووفقا للعزب، فقد نال 6 طلاب في الفرع العلمي العلامة الكاملة (2900 من 2900)، بينما حصل طالبان على مجموع 2899 من أصل 2900، بالإضافة إلى 4 طلاب حصلوا على 2898، وفق وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وقال ردا على سؤال فيما هل سيبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل: "الوزارة لديها أجندة عمل لا بد من إصدارها وفقا للأنظمة العالمية لاعتمادية الشهادات السورية والاعتراف بها وأن بدء الدوام المدرسي الفعلي وخطط الوزارة مرتبط ارتباطا وثيقا مع بيان وزارة الصحة والفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا".