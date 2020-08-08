طالبان لـ"سبوتنيك"حول مزاعم "تواطؤها" مع روسيا: لا أساس لها من الصحة

أفاد ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان، سهيل شاهين، بأن الاتهامات الأمريكية ضد روسيا لا أساس لها من الصحة مؤكدا أن الحركة ترفضها جملة وتفصيلا.

بيروت - سبوتنيك. وقال المتحدث الأفغاني في حديث لوكالة "سبوتنيك" عبر الهاتف، ردا على طلب التعليق بشأن اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بأنها تحاول شراء المسلحين من طالبان لقتل القوات الأمريكية: "هذه الادعاءات لا أساس لها. لا توجد كلمة حقيقية فيها".

وأضاف شهاين: "هذه التصريحات تعد جزء من الحملة التي أطلقها معارضو عملية السلام في أفغانستان"، لافتا: "نحن نرفض تماما كل هذه الادعاءات".

وردا على سؤال حول اتصال متخصصين من الولايات المتحدة بحركة طالبان، قال شاهين: "لم يسألنا الجانب الأمريكي عن هذا، لأنهم يعلمون أنه غير صحيح، وأنه مزيف".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت نقلا عن مسؤولي استخبارات أميركيين، مقالا يزعم بأن المخابرات الروسية عرضت مكآفات للمتشددين المرتبطين بـ"طالبان" من أجل الهجوم على الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، وبأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم إبلاغه بذلك، ولم يتم تقديم أي دليل.

وطالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، السلطات المحلية بالرد المناسب على التهديدات التي تواجه الدبلوماسيين بسبب الأنباء المتعلقة بروسيا وأفغانستان، ووصفت الخارجية الروسية هذه التقارير بالمزيفة.

وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليق على ما نشرته "نيويورك تايمز" تلك المزاعم بالكاذبة، وحول إذا ما كان ترامب قد ناقش مع بوتين هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، أجاب بيسكوف بالنفي.