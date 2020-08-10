"داء الكلب" ينتشر في قاعدة عسكرية إسرائيلية

ذكر ذلك موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية، نقلا عن القناة 7 العبرية، موضحا أن المرض انتشر في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي بالقرب من كيبوتس ساسا في الجليل الأعلى شمال البلاد.

وأشارت القناة إلى أنه "تم العثور على كلب مصاب بالداء وفي الأيام القليلة الماضية عض ثلاثة جنود في القاعدة وبدأوا في تلقي العلاج للوقاية من الداء".

ومن جانبها دعت وزارة الصحة الإسرائيلية أي شخص احتك بالكلاب في منطقة الحادث الاتصال وإبلاغ مكتب الصحة في صفد بشكل عاجل.

وداء الكلب هو مرض فيروسي يسبب التهاب حاد في الدماغ ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار. وهو مرض حيواني المنشأ أي ينتقل من فصيلة إلى أخرى، من الكلاب إلى الإنسان مثلاً وينتقل غالباً عن طريق عضة من الحيوان المصاب.