بومبيو: أمريكا ترحب بحكم المحكمة في قضية اغتيال الحريري

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، ترحيب الولايات المتحدة بإدانة محكمة مدعومة من الأمم المتحدة لعضو في جماعة "حزب الله" اللبنانية بالتآمر لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005.

وانتقد بومبيو أيضا في بيان "استغلال" حزب الله للنظام المالي في لبنان، الذي يعاني من تبعات الانفجار الهائل في الرابع من أغسطس/آب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن "تدهور المؤسسات اللبنانية يهدد السلامة المالية للبنان واحتمال تعافيه".

وأدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي سليم جميل عياش في تفجير عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

We welcome @STLebanon's ruling today, which found Hizballah operative Salim Ayyash guilty for his role in the 2005 terrorist attack that killed Rafik Hariri and 21 others in Beirut. Ending impunity is imperative to ensuring Lebanon’s security, stability, & sovereignty. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 18, 2020

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين

قال القاضي ديفيد، إن حزب الله وسوريا قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما.