أردوغان يعد الأتراك ببشرى "تدخل تركيا بعدها في مرحلة جديدة"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "بشرى" سارة من شأنها أن "تدخل تركيا في مرحلة جديدة"، سيتم الإفصاح عنها يوم الجمعة المقبل.

ووعد الرئيس التركي، في كلمة له اليوم الأربعاء، أثناء افتتاح مصنع للطاقة الشمسية في العاصمة التركية أنقرة، الشعب التركي ببشرى "ستدخل تركيا بعدها في مرحلة جديدة".

وقال الرئيس التركي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن البلاد "تعيش اليوم حلم هذه البشارة"، وأضاف أردوغان: "أنا على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة عبر البشرى التي سنعلن عنها لشعبنا يوم الجمعة المقبل".

وحول أسباب عدم الإفصاح عن هذه البشرى، قال أردوغان: "سنفتقد حاله التشوق لمعرفتها في حال كشفنا عنها حالا، لذا أعتقد أنه من المفيد عدم كشفها".

وغرد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، على صفحته الرسمية في "تويتر" حول بشارة الرئيس التركي، قائلا: "إنها تعتبر بمثابة تغير محوري بالنسبة إلى تركيا، وستكون مرحلة مهمة جدا، وتنتظرنا أيام أجمل بكثير".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات له، اليوم، إن تركيا لن ترضخ لمن يحاولون تقسيمها من خلال معاهدة "سيفر" جديدة.

وتابع: "تركيا مصممة على صون حقوقها في شرق المتوسط و"الوطن الأزرق" حتى النهاية"، مضيفا: "نضال تركيا على جبهات عدة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا ليس كفاحا من أجل الحقوق فحسب وإنما من أجل المستقبل أيضا".