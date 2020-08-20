غوغل تخصص مليوني دولار لضحايا انفجار بيروت

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شركة غوغل تبرعت، اليوم الخميس، بمبلغ 2.2 مليون دولار لمساعدة ضحايا الانفجار في بيروت.

ووفقا للوكالة، سيتم التبرع بالأموال لمنظمات غير ربحية تعمل في لبنان تقدم الرعاية الطبية والإسكان والدعم الغذائي.

وأشارت "غوغل" إلى أنه يجب توجيه المساعدة إلى الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا، وبالتالي سيتم تخصيص حصة من شركة "Youth Business International" لدعم المشاريع الصغيرة المتأثرة بالانفجار.

وكان انفجار قد وقع، مساء يوم 4 آب/أغسطس الجاري، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل نحو 160 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.

وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ 6 سنوات.

ودعا الرئيس اللبناني الدول الصديقة للإسراع بمساعدة بلاده جراء الدمار الشديد الذي سببه الانفجار وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد.

وعقد مؤتمر دولي افتراضي لدعم الشعب اللبناني، بدعوة من فرنسا، تعهد خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تكون المساعدات التي ستوجه للبنان مستقلة وتحت إشراف الأمم المتحدة؛ وأنه سيكون هناك تحقيق حيادي للوقوف على أسباب الانفجار.

وعقب انفجار مرفأ بيروت اندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة، ما دفع رئيس الحكومة حسان دياب إلى إعلان استقالة حكومته، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.