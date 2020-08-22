الهزيمة الأولى له في الدوري.. الزمالك يضرب الأهلي بثلاثية

تغلب نادي الزمالك المصري على غريمه التقليدي، الأهلي، بثلاثية نظيفة مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت.

ونجح الزمالك في التغلب على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.

ملخص أهداف مباراة القمة الزمالك والاهلي 3 /1مباراةمثيرةوقوية في الدوري ا... https://t.co/lrtimodd1p عبر @YouTube — ahmed (@ahmed82746383) August 22, 2020

وتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الوصافة، قبل خصم ثلاث نقاط بقرار من اتحاد الكرة المصري.

ويشار إلى أنه بفوز الزمالك اليوم فإنها تعتبر الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري المصري لهذا الموسم.

وجاءت أهداف الزمالك بأقدام أحمد عبد العزيز "زيزو"، ومصطفى محمد وأسامة فيصل على التوالي، في حين أحرز ياسر إبراهيم هدف الأهلي الوحيد.