وزير الدفاع الإيراني يدعو نظيره الروسي لزيارة بلاده

طهران- سبوتنيك. وجاء في البيان الذي نشر في موقع وزارة الدفاع الإيرانية على الإنترنت أنه "في نهاية الاجتماع دعا أمير خاتمي سيرغي شويغو لزيارة إيران من أجل تعزيز التعاون الثنائي".

كما تطرق الوزير الإيراني خلال لقائه مع شويغو، إلى القضايا الدولية. وقال خاتمي على وجه الخصوص، آخذين بعين الاعتبار: "القرار المناهض لإيران" الولايات المتحدة، التي أرادت تمديد حظر الأسلحة على إيران، والتهديدات، من الضروري تعزيز التعاون بين طهران وموسكو. مضيفاً بأن هذه العملية حتمية.

وكان وزير الدفاع الإيراني وصل إلى روسيا في الـ22 أغسطس/ آب الجاري، هدف الزيارة، إضافة إلى لقاءات مع ممثلين عن السلطات الروسية، هو زيارة للمنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2020" ، الذي ينعقد في كوبينكا قرب العاصمة موسكو.

وفي وقت سابق، لم يؤيد مجلس الأمن الدولي القرار الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيرا، فبحسب الاتفاقيات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن إجراءات تفويض توريد المعدات العسكرية لإيران مؤقتة وتنتهي في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول.

ولفتت واشنطن إلى أن رفع الحظر سيمنح إيران فرصة لشراء أسلحة روسية وصينية من بينها أسلحة قد تكون بسببها "أوروبا وآسيا أهدافا للسلاح الإيراني".