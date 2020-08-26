روحاني يتحدث عن دول "سارقة" وما فعلته إيران في ظل كورونا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن هزائم أمريكا الأخيرة في مجلس الأمن الدولي هي نتيجة لمقاومة الشعب الإيراني.

وأضاف روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء، أن "مقاومة الشعب ستجعل أمريكا مهزومة أمام دبلوماسيينا"، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتابع "هزائم أمريكا الأخيرة في مجلس الأمن الدولي هي نتيجة لمقاومة الشعب الإيراني".

وقال روحاني: "الشعب الإيراني ورغم كل الضغوط والصعوبات لم يستسلم أمام العدو بينما كان العدو يخطط لإيصالنا إلى نقطة الانهيار لكنه فشل".

وأضاف: "رغم انتقادات للحكومة، إننا صامدون وأن الأسواق الإيرانية تسودها ظروف أحسن مقارنة مع ما تمر بها أوروبا".

أوضح الرئيس الإيراني: "الحكومة الحالية نجحت في افتتاح أكبر مشاريع في تاريخ البلاد في ظل تفشي كورونا والحظر المفروض على البلاد بينما باقي دول العالم واجهت صعوبات في ضمان ما تحتاجه شعوبها في ظل تفشي فيروس كورونا مما لجأ بعض هذه الدول إلى السرقة الجوية لتلبية حاجات شعوبها من الكمامات".

وتابع: "بينما الشركات المعرفية في إيران عملت على مدار الساعة لمعالجة مشاكل الناس كما أننا تمكنا من افتتاح أكبر مشاريع في تاريخ البلاد في ظل الحظر المفروض علينا".