مساعد وزير الخارجية: إيران تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية

قال المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر حاجي، إن بلاده تدعم إيجاد حل سياسي للأزمة السورية واستمرار محادثات اللجنة الدستورية.

وناقش حاجي مع المبعوث الأممي الخاص الى سوريا، غير بيدرسون، آخر المستجدات في سوريا خاصة الاجتماع الثالث للجنة الدستورية المنعقد حاليا في جنيف.

وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني، بحسب وكالة "فارس"، دعم إيران للتسوية السياسية للأزمة السورية واستمرار محادثات اللجنة الدستورية. كما أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيدرسون بدور إيران في دعم عمل اللجنة الدستورية، وأعرب عن ارتياحه لنتائج اليوم الأول من المحادثات.