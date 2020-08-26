"لن أعلق عليه الآن"... نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان أمس أمر حساس

اعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن ما حصل في جنوب لبنان أمس أمر حساس ومهم، منوها إلى أنه لن يعلق عليه في الوقت الحالي.

في كلمة وجهها نصر الله إلى جرحى المقاومة اللبنانية وعائلاتهم، علق على قيام طائرات إسرائيلية بقصف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني أمس، قائلا "ما حصل في جنوب لبنان أمس هو أمر مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق".

وبحسب قناة "المنار" اللبنانية، أكد نصر الله أن "هؤلاء (الجرحى) الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين والساحات ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء أو جهد"، وأن الله أعطاهم "وسام الجراح وألحقهم بالعظماء"، على حد تعبيره.

يتبع...