البرازيل تسجل أكثر من 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم السبت، عن تسجيلها 43412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و855 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و804803 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 119504 حالة وفاة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.