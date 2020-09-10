35 تجربة على البشر... الصحة العالمية: حاليا يتم تطوير نحو 180 لقاحا ضد كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، أنه يتم حاليًا تطوير نحو 180 لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ويخضع 35 منها لتجارب على البشر.

وقال غيبريسوس في تصريح بهذا الصدد: "يتم حاليا تطوير ما مجموعه 180 لقاحا في العالم، بما في ذلك 35 يتم اختبارها على البشر".

وأضاف بأنه تم تحديد العديد من الأدوية العلاجية التي تساعد في الحالات الشديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع: "أثبت أحد الأدوية، وهو ديكساميثازون، فعاليته في علاج المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة من فيروس كورونا المستجد. ووجد أن بعضهم الآخر غير فعال أو لا يزال قيد الاختبار".

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة الأدوية المكسيكية "لاندستينير سيانتفك"، أمس الأربعاء، عن اتفاقية لتزويد المكسيك بـ 32 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-V" تيمناً باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفياتي عام 1957.