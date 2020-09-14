إيران: لن نعفو عن قاتل قاسم سليماني

قال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده لن تنسى ولن تعفو عن جريمة اغتيال قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.

وتابع زادة في تصريح له، اليوم الإثنين، "إيران تجري المتابعات القانونية الدولية في مختلف المستويات بشأن عملية الاغتيال الإجرامية والجبانة التي قامت بها أمريكا باغتيالها القائد قاسم سليماني".

وأكد أن "إيران لن تعفو ولن تنسى هذا العمل الإرهابي".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، جاءت تصريحات زادة "ردا على الاتهامات المطروحة في تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية التي حاولت الإيحاء بأن الاتهامات حقيقية استنادا على الظاهر إلى تصريحات مسؤول حكومي أمريكي".

وقال زادة "أننا ننصح المسؤولين الأمريكيين بالكف عن الأساليب المكررة والبالية الرامية إلى إثارة الأجواء ضد إيران على الساحة الدولية".

وأشار زادة إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي قد ثبتت على الدوام التزامها بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية الدولية".

وأضاف: "بالمقابل الولايات المتحدة والنظام الحاكم الراهن في البيت الأبيض بقيامه خاصة خلال الأعوام الأخيرة بإجراءات لا حصر لها خارج إطار المبادئ الدولية المعترف بها، منها تخطيط وتنفيذ العشرات من عمليات الاغتيال والتدخلات العسكرية والاستخبارية والخروج من الكثير من الاتفاقيات الدولية وانتهاك سيادة أراضي الدول وعملية الاغتيال الدنيئة للفريق قاسم سليماني القائد الشامخ لمكافحة الارهاب، وكشفت كلها عن عدم اكتراثه (أمريكا) بالمبادئ الدبلوماسية الأساسية وتحول إلى نظام متمرد على الصعيد الدولي".