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    الشرطة العسكرية الروسية تعمل على مرافقة الورش الفنية التابعة لشركة الكهرباء ومؤسسة المياه الحكوميتين بمحافظة الحسكة السورية

    برفقة الجنود الروس... "مياه الشرب" السورية تبدأ صيانة شاملة للآبار المغذية للحسكة فيديو وصور

    © Sputnik . Attia Al-Attia
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    بدأت مؤسسة مياه الشرب السورية عمليات صيانة شاملة لمحطة آبار "علوك" المغذية لمدينة الحسكة وضواحيها.

    أفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي "المؤسسة العامة لمياه الشرب" الحكومية في سوريا، لإجراء صيانة شاملة لمشروع آبار مياه علوك وبطاقته الإنتاجية الكاملة، تمهيدا لوضع حد للعطش والمخاطر الصحية التي يعانيها سكان المحافظة جراء القطع المتكرر للمياه النظيفة.

    وتعد محطة "علوك" المصدر الوحيد لمياه الشرب التي يعتمد عليها نحو مليون مواطن سوري، وتقع ضمن مناطق سيطرة مسلحي الميليشيات "التركمانية" الموالية للجيش التركي شمالي المحافظة، فيما يتم قطع المياه عن سكان الحسكة بشكل شبه يومي ضمن حلقة تنافس بين هذه الميليشيات وبين الميليشيات "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي.

    وبيّن مدير عام مؤسسة المياه الحكومية المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة، أن الورشات الفنية التابعة للمؤسسة وبعد أن أجرت صيانة إسعافية لبعض المضخات وتقييماً فنياً لوضع باقي المضخات المعطلة بدأت بصيانة كامل المعدات والتجهيزات الموجودة في مشروع أبار محطة علوك بريف رأس العين شمالي غربي الحسكة، وذلك بالتنسيق ومرافقة الشرطة العسكرية الروسية.

    • درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي المؤسسة العامة لمياه الشرب الحكومية في الحسكة، سوريا
      درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي "المؤسسة العامة لمياه الشرب" الحكومية في الحسكة، سوريا
      © Sputnik . Attia Al-Attia
    • درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي المؤسسة العامة لمياه الشرب الحكومية في الحسكة، سوريا
      درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي "المؤسسة العامة لمياه الشرب" الحكومية في الحسكة، سوريا
      © Sputnik . Attia Al-Attia
    • درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي المؤسسة العامة لمياه الشرب الحكومية في الحسكة، سوريا
      درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي "المؤسسة العامة لمياه الشرب" الحكومية في الحسكة، سوريا
      © Sputnik . Attia Al-Attia
    • درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي المؤسسة العامة لمياه الشرب الحكومية في الحسكة، سوريا
      درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي "المؤسسة العامة لمياه الشرب" الحكومية في الحسكة، سوريا
      © Sputnik . Attia Al-Attia
    • درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي "المؤسسة العامة لمياه الشرب" الحكومية في الحسكة، سوريا
      © Sputnik . Attia Al-Attia
    • درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي المؤسسة العامة لمياه الشرب الحكومية في الحسكة، سوريا
      درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي "المؤسسة العامة لمياه الشرب" الحكومية في الحسكة، سوريا
      © Sputnik . Attia Al-Attia
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    © Sputnik . Attia Al-Attia
    درويات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي "المؤسسة العامة لمياه الشرب" الحكومية في الحسكة، سوريا

    وأوضح العكلة أن الصيانة تتم في جزء منها بشكل مباشر في موقع المشروع، وهناك قسم من هذه التجهيزات المعطلة يتم نقله إلى مقر المؤسسة بمدينة الحسكة لإعادة صيانتها، لاسيما الغواطس والمضخات الأفقية والمحولات الكهربائية والتجهيزات الفنية المشغلة للآبار، حيث تم نقل 6 غواطس و4 مضخات أفقية نعمل على صيانتها حالياً لإعادة تركيبها من جديد على الآبار.

    ولفت المهندس العكلة إلى أن عدد الآبار العاملة في مشروع علوك حاليا يبلغ 17 بئراً إلى 20 بئراً من اصل 34 بئراً، وعلى التوازي، يتم العمل على تأهيل مجموعة جديدة من الآبار وصيانتها وتأهيلها لتدخل في الخدمة ما سيزيد في كميات المياه القادمة إلى المشتركين.

    يشار إلى أن مشروع محطة وآبار "علوك" الموجود في ريف مدينة رأس العين المحتلة من قبل القوات التركية ومسلحين محليين مرتزقة تابعين لها، ويتألف من 30 بئرا حيث تعرض قسم كبير من التجهيزات للأعطال الفنية خلال الفترة السابقة نتيجة منع قوات الاحتلال التركي عمال المؤسسة وورشات الصيانة من دخول المشروع.

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