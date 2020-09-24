البحرين... زيادة غرامة عدم ارتداء كمامة الوجه

أصدر وزير الداخلية في دولة البحرين، قرارا بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية وكافة الأماكن المعدة لاستقبال الزبائن أو المراجعين أو الزوار بوضع كمامات الوجه الوقائية، أثناء ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال وذلك حتى إشعار آخر.