مقتل طيارين صربيين في تحطم طائرة "ميغ-21"

تحطمت طائرة من طراز "ميغ-21" كانت تقوم بمهمة تحليق معتادة، في فناء منزل بقرية غربي صربيا.

أعلنت وزارة الدفاع الصربية، اليوم الجمعة، تحطم طائرة عسكرية تابعة لها غربي البلاد قرب حدودها مع البوسنة، ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن الوزارة قولها إن الطائرة من طراز "ميغ-21" كانت تقوم بمهمة تحليق معتادة، مضيفة أنه تم إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى موقع الحادث الذي وقع بالقرب من قرية "براسينا" في الساعة السابعة صباحا “بتوقيت جرينتش”.

A Serbian MiG-21, serial number 16185 has crashed this morning somewhere in Serbia. pic.twitter.com/3IMU1PDYaj — Intel Air & Sea (@air_intel) September 25, 2020

من جهتها، أفادت إذاعة وتلفزيون صربيا “آر.تي.إس” المملوكة للدولة بوفاة الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة وإصابة قروي...

From the eyewitnesses accounts the Mig-21 flew low and did few rolls before it crashed, obviously pilot struggled to maintain control.



Both pilot killed & a local got injured in Serbia Air Force Mig-21 Crash. pic.twitter.com/CcYiD2YiES — A̷s̷h̷i̷s̷h̷ ̷G̷o̷s̷w̷a̷m̷i̷ (@AshishG0swami) September 25, 2020

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الطائرة تحطمت في فناء منزل بالقرية.