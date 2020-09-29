رد قوي من "دول المقاطعة" على التصريحات القطرية بشأن "الغزو العسكري"

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على ما قاله وزير الخارجية القطري السابق، خالد العطية، واصفا إياه بـ"الهذيان".

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد"، على حد تعبيره.

هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 28, 2020

كما دعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين، الأمين العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى وضع حد للكذب والهذيان الذي تتبعه قطر في تصريحاتها عن دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقال ابن أحمد، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر؟"، على حد تعبيره.

ألا يتوجب على الامين العام لمجلس التعاون ان يسعى لوضع حد لهذا الكذب و الهذيان المتكرر ؟ https://t.co/w9SQ6FsZDf — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 28, 2020

وكان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، قد صرح أن "خطة لغزو قطر على مرحلتين كانت موجودة لدى ما وصفها بـ"دول الحصار" في إشارة إلى الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة والمتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر.

جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة "الجزيرة" القطرية، وقال فيها العطية:

"الحقيقة لم يكن هناك نية، كان هناك تخطيط لغزو قطر، التخطيط بني على مرحلتين، الحصار والضغط على الشعب على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري، ومن ثم الغزو العسكري"، على حد تعبيره.