تحطم مقاتلة "إف-35" أمريكية بعد اصطدامها بطائرة للتزود بالوقود

أعلنت وحدة من مشاة البحرية الأمريكية أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف -35 بي" تحطمت بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود.

قال جناح الطائرات البحرية الثالث إن طيار الطائرة "إف35بي" خرج من الطائرة ويتلقى العلاج بينما هبط طاقم طائرة التزود بالوقود بسلام، وذكرت شبكة "أبي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا.

A @usairforce F-35B fighter jet crashed after it collided in midair with an aerial refueling tanker on Tuesday, a US #marines unit said.https://t.co/d38Sp7Brtc — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 30, 2020

وقال مشاة البحرية إن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة.