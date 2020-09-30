روحاني: لدى واشنطن إدارة عنصرية وسياستها الخارجية منيت بالفشل في مناطق كثيرة حول العالم

طهران - سبوتنيك: وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإدارة الأمريكية الحالية بأنها "عنصرية وتسببت في زعزعة الأمن الأمريكي الداخلي"، لافتًا إلى أنها في الوقت ذاته، منيت بالفشل في الكثير من المناطق حول العالم.

قال روحاني خلال اجتماع للحكومة، إنه

"لدى أمريكا أسوأ إدارة لأزمة كورونا، فضلًا عن كونها تتسم بالعنصرية، وتسببت في زعزعة الأمن والاستقرار في بلدهم".

وأضاف روحاني أن "الولايات المتحدة سجلت هزائم متعددة في الفترة الأخيرة ويريدون نقل مشاكلهم الداخلية إلى الخارج"، وتابع "السياسة الخارجية الأمريكية منيت بالفشل في الكثير من المناطق في العالم"، مؤكدًا أن "أكثر الجرائم والسياسات العدائية تمارسها واشنطن اليوم ضد شعبنا.

وفي الوقت ذاته إيران تنفي تقديم مساعدات لأرمينيا في نزاعها مع أذربيجان وذلك نقلا عن مدير مكتب الرئاسة.