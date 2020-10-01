تعرض صحفيين فرنسيين لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية

قال منسق مركز المعلومات في أرمينيا، هوفانيس موفسيسيان، إنهما أصيبا بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى.