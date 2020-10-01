تركيا... قانون جديد يشدد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي

فرضت السلطات التركية قانونا يشدد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مع دخوله حيّز التنفيذ، وفي هذه الخطوة يتهدد موقعا "تويتر" و"فيسبوك" إذا لم تمتثل المنصتان لطلبات السلطات بسحب المحتويات التي تراها موضع جدل.