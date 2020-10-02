إصابة 9 طلاب جراء انفجار قنبلة في ريف دمشق

أصيب، اليوم، 9 طلاب جراء انفجار قنبلة من مخلفات المجموعات الإرهابية بالقرب من مدرسة بيت جن للتعليم الأساسي في ريف دمشق الجنوب الغربي.

ونقلت وكالة "سانا" أن وزير التربية الدكتور دارم طباع، ووزير الصحة الدكتور حسن الغباش، يرافقهما مدير تربية ريف دمشق، ومديرة الصحة المدرسية، يتابعون حالة الأطفال في مشفى المجتهد، ويستمعون من الأطباء لوضعهم الصحي.

كما أفادت وزارة التربية: "تتمنى لطلابها الشفاء العاجل والعودة القريبة لمقاعد دراستهم".

قالت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية هتون الطواشي، إنّ الطلاب الذين أصيبوا من صفوف السابع والثامن والتاسع، وتراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

وفي وقت سابق قتل شخصان بانفجار عبوتين ناسفتين في مكانين مختلفين بمنطقة نهر عيشة جنوبي العاصمة دمشق.

وتشهد العاصمة دمشق وبخاصة المناطق الواقعة على أطرافها الجنوبية انفجارات بشكل متكرر، ما يوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، وهي من المخلفات الإرهابية المتواجدة فيها.