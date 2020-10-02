ماكرون: تخصيص 10 مليون يورو لـ"مؤسسة إسلام فرنسا"

أعلن ماكرون: "سندعم حتى 10 ملايين يورو المبادرات التي ستتخذها مؤسسة الإسلام في فرنسا في مجالات الثقافة والتاريخ والعلوم"، وأضاف:
" أفكر بشكل خاص في تطوير الدراسات الإسلامية الرفيعة المستوى في الجامعة، لقد قررت إنشاء معهد علمي لعلم الإسلام. سننشئ وظائف إضافية في التعليم العالي لمواصلة العمل في البحث ليس فقط في الحضارة الإسلامية، ولكن أيضًا في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا".
Lutte contre le séparatisme : Macron veut « enseigner davantage la langue arabe à l'école » et annonce par ailleurs 10 millions d'€ pour développer les études islamiques - https://t.co/GqWIdizvj4 pic.twitter.com/VUUC15KXDC— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 2, 2020
يريد إيمانويل ماكرون "تعليم اللغة العربية أكثر في المدرسة أو في المناهج" .
وشدد على أن "اللغة العربية والعديد من اللغات الأخرى هي ثراء أبنائنا وعائلاتهم". وأوضح الرئيس: "يجب أن نعرف في جمهوريتنا أن نعترف بهم ونرتقي بهم ونجعلهم يعيشون في إطار جمهوري بطريقة غير مقيدة بشكل غير عادي" .
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