ماكرون: تخصيص 10 مليون يورو لـ"مؤسسة إسلام فرنسا"

أعلن ماكرون: "سندعم حتى 10 ملايين يورو المبادرات التي ستتخذها مؤسسة الإسلام في فرنسا في مجالات الثقافة والتاريخ والعلوم"، وأضاف:

يريد إيمانويل ماكرون "تعليم اللغة العربية أكثر في المدرسة أو في المناهج" .

وشدد على أن "اللغة العربية والعديد من اللغات الأخرى هي ثراء أبنائنا وعائلاتهم". وأوضح الرئيس: "يجب أن نعرف في جمهوريتنا أن نعترف بهم ونرتقي بهم ونجعلهم يعيشون في إطار جمهوري بطريقة غير مقيدة بشكل غير عادي" .