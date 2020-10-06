تركيا تعلن استعدادها للعمل مع روسيا حول قره باغ

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن تركيا مستعدة للعمل مع روسيا على تسوية النزاع في إقليم قرع باغ، مشيرا إلى أن النزاع يحتاج إلى "حل جذري" وعمل مشترك بين أنقرة وموسكو.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "TRT Haber": "يجب أن يقف كل شخص إلى جانب الحقيقة. هناك محتل وهناك ضحية للاحتلال، وأن العدل في صف أذربيجان، ويجب على الدول، بما في ذلك روسيا، أن تقف إلى جانب العدل".

وأضاف أن "روسيا عضو في "ثلاثية مينسك" ولديها علاقات مع كل من أذربيجان وأرمينيا، ويجب على روسيا العمل بشكل أكبر في هذه العملية".

وتابع "الجميع يعلم كم عملت روسيا لحل هذا الصراع حتى اليوم"، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة للعمل مع روسيا لحل المشكلة جذريا.

وفي نفس الوقت أعلن جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل دعم أذربيجان لاستعادة منطقة ناغورني قره باغ من أرمينيا.

كما ودعا وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي إلى "عدم اتباع ازدواجية المعايير بشأن مسألة قره باغ"، مشيرا "ونحن ندافع عن وحدة الأراضي الأذربيجانية كما ندافع عن وحدة أراضي جورجيا وسوريا والعراق".

وقال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أمس الاثنين، إن على تركيا المشاركة في تسوية نزاع قره باغ.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، بوقت سابق، إن السلام سيتحقق في منطقة جنوب القوقاز فور "انسحاب القوات الأرمنية من أراضي أذربيجان المحتلة".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.

وقررت أذربيجان إعلان حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلنت عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا أيضا حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب تصاعد الاشتباكات في ناغورني قره باغ.