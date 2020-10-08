الأسد: سورية ليست مستعدة بعد لأخذ قروض دون القدرة على الوفاء بالالتزامات

تحدث الرئيس السوري بشار الأسد عن إمكانية الحصول على قروض جديدة من روسيا، ومتى استعداد بلاده لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن سورية ناقشت مع روسيا قضية القروض الجديدة، لكنها ليست مستعدة بعد لأخذ قروض دون القدرة على الوفاء بالالتزامات".

وأضاف الأسد: "نحن نفكر في القروض، ناقشنا ذلك مع زملائنا الروس، لكن علينا الاستعداد لمثل هذه الخطوة قبل التحدث عنها بجدية وعلى المستوى العملي".

وتابع "تعتبر دمشق أنه من المهم في الوضع الاقتصادي الراهن في سورية التقدم بطلب للحصول على قروض، لكن في الوقت نفسه من المستحيل اتخاذ مثل هذه الخطوة دون التمكن من سداد هذه القروض".

وختم الرئيس السوري: "وإلا سيصبح عبئا ثقيلا على الاقتصاد، لذلك يجب أخذ هذه الجوانب في الاعتبار".