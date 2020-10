الأسد حول ترشيح ترامب لـ"نوبل للسلام": لن يكون ذلك بالتأكيد من أجل السلام

وعلق الرئيس السوري، بشار الأسد، على ترشيح الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام معتبرا أنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.

"إذا كنت تريد التحدث عن هذا الترشيح لجائزة السلام، فإن السلام لا يتعلق فقط بسحب القوات، على الرغم من أن هذه خطوة جيدة وضرورية. لكن السلام هو سياستكم وسلوككم. إنهاء احتلال الأراضي، وإنهاء الإطاحة بالحكومات غير المرغوب فيها فقط".