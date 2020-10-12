مصر... أسعار الذهب تعاود الارتفاع

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا، اليوم الاثنين، حيث سجلت أعلى معدل لها خلال أسبوع.

وقد سجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا لدى المصريين 836 جنيها، بعد أن وصل سعره إلى 814، الاثنين قبل الماضي، و816 جنيها، السبت قبل الماضي، بحسب موقع "نبض".

وفيما يلي بيان بالأسعار:

الذهب عيار 24

955 جنيها. للغرام

الذهب عيار 21

836 جنيها للغرام.

الذهب عيار 18

717 جنيها للغرام

الذهب عيار 14

557 جنيها للغرام

سعر أوقية الذهب عيار 24

29,714 جنيه

سعر الجنيه الذهب

6,688 جنيها مصريا