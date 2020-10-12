عمان تطبق ضريبة القيمة المضافة... والحكومة تؤكد: لضمان الاستدامة المالية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في غضون ستة أشهر.

وستفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات، وفقا لعرض تقديمي بالفيديو عرضه تلفزيون عمان.

جاء تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/RvHHul3gV7 — التواصل الحكومي (@Oman_GC) October 12, 2020

​وقالت الحكومة العمانية، على "تويتر"، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد إلتزامها بالإتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.