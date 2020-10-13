طائرة مسيرة مجهولة تسقط في إيران عند حدودها مع أذربيجان

وحسبما نشرت "روسيا اليوم"، فإن الطائرة سقطت صباح الثلاثاء في الأراضي الزراعية بقرية "أوزن تبه عليا" التابعة لمدينة "بارس أباد مغان" في شمال إيران عند الحدود مع أذربيجان.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد صرح، اليوم، على لسان نائب قائد فيلق عاشوراء العميد أصغر عباس قلي زادة، بأن "مآرب الأعداء منذ صدر الإسلام وحتى اليوم هو مواجهة الإسلام"، مضيفا أن "العدو استخدم حيلاً مختلفة لمواجهة هذا النظام الشعبي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكر أن "أعداء الإسلام والثورة لا يترددون للحظة في ضرب الجمهورية الإسلامية"، قائلا: إن "الهدف الرئيسي للأعداء في الوقت الحالي هو زرع الفرقة في البلاد". إن "تصعيد النزاع بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا حول قضية قره باغ فتنة أمريكية صهيونية جديدة في المنطقة".

من جانب آخر كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن، السبت الماضي، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.