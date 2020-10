مغني "مهرجانات" مصري يحصل على درع يوتيوب الذهبي

View this post on Instagram

شكرا ليكم من كل قلبى .. خليتوا ليا أكونت كبير ع اليوتيوب فيه مليون و ٢٠٠ ألف مشترك - وبقى عندك بيدج ع الفيس فيها اكتر من ٣ مليون مشترك - وبقى عندى اكونت ع الانستجرام فيه مليون ٨٠٠ مشترك - وع التيك توك فيه مليون و ٧٠٠ مشترك .. دعمكم خلانى عندى ثقة ف نفسى أكبر ونجحنى ووصلنى لمناطق كتير كان نفسى أوصلها 🙏❤️