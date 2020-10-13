مغني "مهرجانات" مصري يحصل على درع يوتيوب الذهبي

حصل مغني المهرجانات المصري عمر كمال، على درع يوتيوب الذهبي لتحقيقه ملايين المشاهدات التي حددها "موقع يوتيوب" كشرط للحصول على الدرع.

واحتفل كمال بحصوله على الدرع عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، عن طريق نشره صورة شخصية له يحمل فيها درع يوتيوب الذهبي، وعلق عليها قائلاً: "شكرا ليكم من كل قلبي.. خليتوا ليا أكاونت كبير ع اليوتيوب فيه مليون و ٢٠٠ ألف مشترك".

وأضاف: "وبقى عندي بيدج ع الفيس فيها اكتر من ٣ مليون مشترك وبقى عندى أكونت ع الإنستجرام فيه مليون ٨٠٠ مشترك وعلى التيك توك فيه مليون و ٧٠٠ مشترك"

واستكمل: "دعمكم خلاني عندي ثقة ف نفسى أكبر ونجحني ووصلني لمناطق كتير كان نفسى أوصلها"

ويأتي حصول عمر كمال على الدرع الذهبى بعد تقديمه العديد من أغاني المهرجانات على موقع يوتيوب خلال الفترة الماضية وتحقيقها ملايين المشاهدات.

يذكر أن جائزة درع يوتيوب الذهبي هي طريقة لتشجيع صناع المحتوى في موقع يوتيوب، كأحد أشكال التحفيز على استمرار التواصل والسعي لزيادة المتابعين للموقع.

وهي عبارة عن 3 أنواع من الدروع على شكل علامة تشغيل اليوتوب Play Button.، وتمنح هذه الجائزة للقنوات المميزة في موقع اليوتوب، بشرط أن تتجاوز القناة عدد المشتركين المطلوب، وأن تصبح النسبة الإجمالية للإعجابات على الفيديوهات أكبر من نسبة الـdislike بنسة 70% إلى 30%.