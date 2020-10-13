بريطانيا... السلطات الأمنية تلغي التحذير الأمني الذي فرضته صباحا

ألغت السلطات الأمنية البريطانية تحذيرا كانت قد فرضته صباح اليوم الثلاثاء وأغلقت بمقتضاه جسر ويستمنستر في لندن للتعامل مع إنذار أمني داخل مستشفى سانت توماس.

ووفقا لحساب الشرطة البريطانية على تويتر، فقد قامت بإجلاء أشخاص من المنطقة القريبة من مستشفى سانت توماس في لندن، بينما تم إغلاق جسر ويستمنستر، وسط عملية أمنية مستمرة.

The security alert at St Thomas’ Hospital is being stood down. We are in the process of removing cordons. — Lambeth Police (@LambethMPS) October 13, 2020

لكن الشرطة عادت وأعلنت عبر حسابها على تويتر، أيضا، أنها ألغت التحذير، قائلة: "تم إلغاء التحذير الأمني في مستشفى سانت توماس، نحن بصدد إزالة الأطواق".

(1/2) Police were called at 09:18hrs to St Thomas’ Hospital SE1 following a report of threats made by a male. No weapons were seen. Armed officers attended. Local road closures were put in place. The hospital was not evacuated... — Lambeth Police (@LambethMPS) October 13, 2020

يذكر أنه لم يكن هناك تأكيد فوري لطبيعة الحادث من الشرطة أو إدارة المستشفى. كما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الأطباء والممرضات والمرضى في المستشفى قد وضعوا في حالة إغلاق أمني، مع منع الناس من دخول المبنى من قبل الشرطة المسلحة.

جدير بالذكر، أن مستشفى سانت توماس يقع بالقرب من محطة واترلو ومجلس النواب.