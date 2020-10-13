في مصر... "حقيبة الوقاية من كورورنا" لكل قاض يرأس لجنة انتخابية

"الهيئة ستقوم بتوفير حقيبة لكل رئيس لجنة انتخابية تحتوي على كل ما يحتاجه لمواجهة فيروس كورونا".

هذا ما أعلنه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، مؤكدا أن الحقيبة ستحتوي على معقمات وماسكات وما يلزم للوقاية الشخصية طوال مدة التصويت.

وبحسب بوابة الأهرام "الحكومية"، فإن لاشين صرح بذلك خلال فعاليات ندوة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، والتي ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد حضر أكثر من 350 قاضيا وعضوا، قال لهم لاشين إننا نمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وعلينا اتخاذ الإجراءات لمواجهة الجائحة ومراجعتها أولا بأول.

ودعا ريس الهيئة الوطنية للانتخابات قضاة مجلس الدولة إلى التمسك بالقانون والأخلاق الحاكمة للهيئة من استقلالية وحياد وكفاءة ومهنية أثناء مباشرة أعمالهم خلال انتخابات مجلس النواب القادمة.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم كان قد دعا في مؤتمر صحفي، يوم العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، الناخبين المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وأعلن إبراهيم في المؤتمر الصحفي الجدول الزمني للانتخابات والتي تجري على مرحلتين، وتبدأ بتلقي أوراق الترشح ابتداء من اليوم 17 سبتمبر، حتى 26 من الشهر نفسه، ويبدأ التصويت في المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد انتهاء التصويت في الخارج.

ويجري التصويت في المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد انتهاء التصويت في الخارج.

وأعلن لاشين أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب ستعلن في موعد أقصاه 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد انتهاء الانتخابات بمرحلتيها وجولتي الإعادة، وقبل انقضاء فترة البرلمان الحالي بحوالي أسبوعين.

وتجري الانتخابات النيابية في مصر على 568 مقعدا، نصفها بنظام الفردي ونصفها بنظام القائمة، بالإضافة لعدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بما لا يزيد عن 5 في المئة من عدد الأعضاء.