طبيب مصري: المتعافون من كورونا معرضون لـ "تساقط الشعر"

نصح الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المتعافين من فيروس "كورونا" بتناول طبق سلطة متكامل يوميا، مع إضافة ورق السلق إلى طبق السلطة، وتناول ملعقة عسل يوميا، وشرب المياه بكثرة.

وقال إنه لم يثبت علميا أن الإصابة بفيروس كورونا تسبب طفحا جلديا، لافتا إلى أنه لاحظ أن نسبة من الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا يعانون من تساقط الشعر خاصة السيدات، حسب لقاء تلفيزيوني له.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل أن فيروس كورونا يصاحبه أعراض جلدية، لافتا إلى أن مرض الجديري المائي ينتشر هذه الفترة من العام، وأن ارتداء الكمامة يحمي الأطفال من الإصابة بعدوى الجديري لأنه مرض تنفسي سريع الانتشار.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد تحدثت عن معاناة المتعافين من فيروس كورونا من تساقط الشعر، بحسب الديلي ميل البريطانية.

وقال شيلبي خيتاربال، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في كليفلاند كلينيك: "مازال الناس مستمرين في الشكوى من تساقط الشعر لأن التوتر لا يزال قائماً".

وفي يوليو الماضي، تم إجراء مسح لتحديد المشاكل الصحية لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، فمن بين 1567 شخصا شاركوا، اشتكى 423 من تساقط شعر غير عادي.