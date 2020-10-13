فينجر يقدم نصيحة لـ"أرسنال" بشأن أوزيل

قال أرسين فينجر، مدرب "أرسنال" السابق، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يعيد دمج لاعب الوسط مسعود أوزيل بالفريق الأول مجددا لأن تهميشه يعد "إهدارا" لإبداعات في صناعة اللعب.

وخاض أوزيل كل مباريات الدوري تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا قبل توقف الموسم بسبب جائحة كوفيد-19 لكن اللاعب الألماني (31 عاما) لم يشارك في أي دقيقة منذ استئناف موسم 2019-2020 في يونيو/ حزيران.

ومع ذلك يستمر أوزيل مع النادي اللندني حتى نهاية عقده في 2021 رغم استبعاده من التشكيلة وخرج من قائمة الفريق في دور المجموعات بالدوري الأوروبي هذا الموسم.

وقال فينجر، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "هو في فترة يمكن للاعب في مثل موهبته القيام بالكثير وستكون مضيعة للنادي إذا لم يستغله لأنه صاحب موهبة ممتازة ويبدع في الثلث الأخير من الملعب بفضل مهاراته في التمرير".

وأضاف "كرة القدم تعتمد حاليا على الهجمات المرتدة والتحول السريع ويلعب الجميع بشكل متشابه مع استبعاد لاعبين مثل أوزيل لكن لا يجب أن ننسى أنه بطل العالم ولعب لريال مدريد".

وتابع "يملك أرقاما قياسية في التمريرات الحاسمة لذا يجب إيجاد وسيلة للاستفادة منه مجددا".

كما أكد فينجر أن أرسنال في أيد أمينة مع أرتيتا الذي تولى القيادة بعد رحيل أوناي إيمري في الموسم الماضي.

وأوضح فينجر "لديه مقومات مدرب جيد جدا ومن الطراز الأول. يجب منحه الوقت ليؤدي عمله. إنه يتحلى بالذكاء وبالشغف الكبير والشخصية القوية وأعتقد أنه يحيط نفسه بأشخاص مناسبين".