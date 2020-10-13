فينجر يقدم نصيحة لـ"أرسنال" بشأن أوزيل

وخاض أوزيل كل مباريات الدوري تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا قبل توقف الموسم بسبب جائحة كوفيد-19 لكن اللاعب الألماني (31 عاما) لم يشارك في أي دقيقة منذ استئناف موسم 2019-2020 في يونيو/ حزيران.
وقال فينجر، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "هو في فترة يمكن للاعب في مثل موهبته القيام بالكثير وستكون مضيعة للنادي إذا لم يستغله لأنه صاحب موهبة ممتازة ويبدع في الثلث الأخير من الملعب بفضل مهاراته في التمرير".
وأضاف "كرة القدم تعتمد حاليا على الهجمات المرتدة والتحول السريع ويلعب الجميع بشكل متشابه مع استبعاد لاعبين مثل أوزيل لكن لا يجب أن ننسى أنه بطل العالم ولعب لريال مدريد".
وتابع "يملك أرقاما قياسية في التمريرات الحاسمة لذا يجب إيجاد وسيلة للاستفادة منه مجددا".
كما أكد فينجر أن أرسنال في أيد أمينة مع أرتيتا الذي تولى القيادة بعد رحيل أوناي إيمري في الموسم الماضي.
وأوضح فينجر "لديه مقومات مدرب جيد جدا ومن الطراز الأول. يجب منحه الوقت ليؤدي عمله. إنه يتحلى بالذكاء وبالشغف الكبير والشخصية القوية وأعتقد أنه يحيط نفسه بأشخاص مناسبين".
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