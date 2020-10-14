الرئيس السوري يزور قرية مشتى الحلو في صافيتا

يزور الرئيس السوري بشار الأسد قرية مشتى الحلو في صافيتا، وذلك في إطار جولته التفقدية للقرى المتضررة جراء الحرائق.

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على حساباتها (فيسبوك، تويتر، وتليغرام) خبرا مفاده أن الرئيس السوري متواجد الآن في قرية مشتى الحلو في مدينة صافيتا.

هذا وكان الرئيس الأسد قد زار سابقا قرية بللوران في ريف اللاذقية وهي إحدى المناطق التي تعرضت للحرائق غير المسبوقة في البلاد، والتي طالت أراضي زراعية وحرجية في ثلاث محافظات.

وذكرت وكالة سانا أن الأسد استمع إلى الأهالي في القرية في ريف اللاذقية الشمالي للتعرف إلى أهم أولوياتهم التي تساعدهم في تعزيز عوامل تشبثهم بأرضهم وإعادة زراعتها بأسرع وقت ممكن.

وكانت البلاد شهدت حرائق متزامنة، اندلعت في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص، فجر يوم الجمعة الماضي.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حول الخسائر، وهو ما يرتقب أن تصدره وزارة الزراعة يوم الخميس القادم، بعد انتهاء عمل لجان حصر الأضرار. وحسب آخر تصريح لوزير الزراعة حسان قطنا فقد نشب 171 حريقا في المحافظات الثلاث.

فرق الإطفاء تواصل عملياتها للسيطرة على حريق #المجيدل بمنطقة #صافيتا في الريف الشرقي لمحافظة #طرطوس pic.twitter.com/hakyZrrxBV — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) October 10, 2020

وأدت تلك الحرائق إلى ثلاث وفيات، اثنتان منها نتيجة الحروق وواحدة نتيجة الاختناق بالدخان، أما بالنسبة للمساحات المحترقة فقد أعلن قطنا أن الضرر الأكبر حدث يوم الجمعة واحترقت 600 هكتار في يوم واحد.