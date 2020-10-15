روسيا تكتشف في شمال سيبيريا ما قد يدر عليها ملايين الدولارات

وقدر المكتشفون الإنتاج الإضافي لحقل لينينغرادسكويه بحوالي 600 ألف متر مكعب في اليوم، مشيرين إلى أن هذا يدل على وجود احتياطات إضافية كبيرة من الممكن أن تدر على روسيا ملايين الدولارات في حال تم تصديرها إلى أسواق العالم.

وأشارت التقديرات إلى إمكانية بيع الاحتياطات الإضافية المكتشفة في حقل لينينغرادسكويه للغاز الطبيعي بـ64 ألف دولار في اليوم أو حوالي 23 مليون دولار في السنة إذا بيعت بنفس الأسعار المسجلة في بورصة نيويورك في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020: 2904 دولارات لـ27.096 متر مكعب.

وبات معلوما مؤخرا، حسب مصادر إعلامية، أن روسيا تنوي تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وإذا تم تحويل الاحتياطات الإضافية المكتشفة قبالة شواطئ يامال إلى الغاز المسال فقد تزداد الأرباح إلى حد كبير لأن سعر المتر المكعب من الغاز المسال في أوروبا يبلغ الآن 186 دولارا.

وقدرت احتياطات الغاز في حقل لينينغرادسكويه قبل اكتشاف الاحتياطات الجديدة بـ1.9 تريليون متر مكعب.

وقالت شركة "غاز بروم" إنها ستقوم بتقدير الاحتياطات الإضافية التي تم اكتشافها في بئر استكشافية قبالة شواطئ شبه جزيرة يامال.