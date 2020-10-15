لهذا السبب... الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف القيد لأندية الممتاز

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم المصري أنه تم إيقاف القيد لجميع أندية الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020/2021 على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وبحسب بوابة الأهرام المصرية، فقد كشف مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك مديونيات متأخرة على أندية الممتاز من الموسم الجاري ومستحقات قديمة على بعض الأندية الأخرى يجب تسويتها ومن ثم الموافقة على قيد الصفقات الجديدة لهذه الأندية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن موعد فترة القيد لموسم 2020-2021، على أن تكون الفترة الأولى من 10 أكتوبر إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والفترة الثانية ستكون من 15 فبراير/شباط إلى 15 مارس/آذار 2021.

وكان مصدر في اتحاد الكرة قد صرح قبل فترة الانتقالات الشتوية بأن "الاتحاد لديه ديون لدى أندية الدوري الممتاز قاربت على 40 مليون جنيه ومتبقى ما يقرب من 30 مليون".

وشدد على أنه "لن يُسمح لأي ناد بقيد أي لاعب إلا بعد سداد ديونه للاتحاد المصري".