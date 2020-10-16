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    إلى مستخدمي خرائط غوغل... تعرف على أحدث ميزاتها

    © REUTERS / Hannah McKay
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    أعلنت شركة غوغل عن ميزات جديدة ستتم إضافتها إلى خرائط البحث الخاصة بها.

    واستضافت غوغل حدث (Search On)، الذي سلط الضوء على بعض أحدث مزايا بحث غوغل والمنتجات ذات الصلة مثل المساعد والخرائط.

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    وخلال الحدث، قال برابهاكار راغافان (Prabhakar Raghavan)، رئيس قسم البحث والمساعد في غوغل: إن مؤشرات الأنشغال ستظهر قريبًا مباشرة على الخريطة.

    وبحسب موقع "جادجتس"، فستضع خرائط Google مؤشرات مثل "عادةً ما تكون مشغولة بقدر ما تحصل" و"عادةً غير مشغول جدًا" تحت أسماء المواقع من أجل مساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة في ضوء جائحة فيروس كورونا.

    وقد تم إطلاق ميزة الانشغال، التي تسمح للمستخدمين بمعرفة مدى انشغال المكان، في عام 2016، وقالت Google إن التفاعل معها ارتفع بنسبة 50 في المئة بين مارس/آذار ومايو/أيار من هذا العام.

    وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن هذه الميزة تعد واحدة من أكثر المزايا المفيدة في تطبيق خرائط غوغل وخاصة في عصر التباعد الاجتماعي، لأنها تعني  القدرة على معرفة مدى انشغال المطعم أو الأعمال الأخرى قبل وصولك، وقريبًا ستتمكن خرائط غوغل من إظهار مدى انشغال المكان مباشرة في عرض الخريطة.

    وقد قدمت خرائط غوغل مؤشرات الانشغال، والقدرة على معرفة عدد الأشخاص تقريبًا في مكان معين، وحتى مقارنة ذلك بالعدد الطبيعي للأشخاص في ذلك اليوم والوقت، وكما هو الحال اليوم..

    ويحتاج المستخدم إلى النقر فوق قائمة موقع معين في تطبيق الخرائط للعثور على مؤشر الانشغال.

    وبالمثل، ستتمكن خرائط غوغل على أندرويد و iOS من إظهار مدى انشغال المكان عند التنقل إلى هذا الموقع.

    وبالنسبة إلى موعد وصول هذه المزايا الجديدة لمؤشرات الانشغال في الخرائط، فقد كان الجدول الزمني الوحيد الذي قدمته غوغل هو كلمة (قريبًا).

    وقالت Google إنها تعمل على توسيع معلومات الانشغال المباشر إلى المزيد من الأماكن حول العالم وهي في طريقها لزيادة التغطية العالمية بمقدار خمس مرات مقارنة بشهر يونيو 2020.

    ولفتت إلى أن التوسع سيشمل المزيد من المناطق الخارجية مثل الشواطئ والحدائق وأماكن أكثر أهمية مثل مثل محلات البقالة ومحطات الوقود والمغاسل والصيدليات.

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    وقالت الشركة إن مستخدمي Android و iOS سيتمكنون قريبًا من استخدام ميزة Live View على خرائط Google لمعرفة المزيد حول الأعمال التجارية، فإذا كنت تتجول في أحد الأحياء ولفت أحد المتاجر انتباهك، فيمكنك استخدام Live View لمعرفة ما إذا كان مفتوحًا بسرعة، ومدى انشغاله، ومعلومات الصحة والسلامة المتعلقة به إذا كانت متوفرة، وتقييمه بالنجوم، فقط من خلال الإشارة إلى كاميرا الهاتف تجاهها، ويعمل Live View فقط على الهواتف المتوافقة مع AR.

    كما أطلقت شركة غوغل مجموعة كبيرة من الإعلانات تهدف جميعها إلى تحسين منتجها الأساسي الذي يتمثل في البحث، ففي (Search On Event)، أوضحت الشركة أنها ستركز على استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة مستخدميها، ومن بين المزايا الجديدة خوارزمية جديدة للتعامل بشكل أفضل مع الأخطاء الإملائية في استفسارات المستخدم والقدرة على اكتشاف الأغاني من الطنين وأدوات جديدة لمساعدة الطلاب في أداء الواجبات المنزلية، كما أعلنت شركة غوغل أيضًا عن تحديثات لـ (Google Lens) وأدوات أخرى متعلقة بالبحث.

    كان حدث غوغل -الذي تم بثه على الهواء مباشرة- من أجل مشاركة العديد من التطورات الجديدة في ترتيب البحث، والتي أصبحت ممكنة من خلال أحدث أبحاث الشركة في الذكاء الاصطناعي.

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