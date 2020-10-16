مصر... مصرع 6 عناصر "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق النار مع الداخلية

لقي 6 عناصر "إجرامية شديدة الخطورة" حتفهم، وأصيب 3 آخرون، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة المصرية في محافظة الدقهلية بالوجه البحري.

وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية الحكومية فإن المتهمين تم ضبطهم بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وبحسب البوابة الحكومية فإن الأجهزة الأمنية، كانت قد رصدت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز المنزلة، مكونة من 9 عناصر من بينهم سيدتان.

وأكدت أن المتهمين 4 منهم هاربين من تنفيذ أحكام " الأول بالسجن 35 سنة، والثاني بالسجن 17 سنة وشهرين، والثالث بالسجن 8 سنوات، وإحدى السيدتين بالسجن 5 سنوات- في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع في قتل ومقاومة سلطات.

وقد تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، وتم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وأمن الدقهلية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم بالمثل لإحكام السيطرة عليهم حرصاً على حياة المواطنين.

وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصرشديدة الخطورة 3 عناصر أحدهم مصاب بأعيرة نارية متفرقة، وضُبط (5 بنادق آلية - بندقية خرطوش - طبنجة 9 مم- 4 فرد خرطوش - 520 طلقة آلية 7,62 × 39 - 25 خزينة آلية 20 كجم بانجو–50جم هيروين –20 شريط تامول-20 ألف جنيه - 14 هاتفا محمولا- 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.