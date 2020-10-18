حتى نهاية البطولة الأفريقية... السوشيال ميديا ممنوعة على لاعبي الأهلي

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى، من لاعبى الفريق ضرورة الامتناع عن استخدام "السوشيال ميديا" خلال الفترة القادمة وحتى نهاية بطولة أفريقيا.

وبحسب بوابة الأهرام المصرية فقد أكد عبد الحفيظ على أن قراره نابع من حرصه على أن يوفر للاعبين مزيدا من التركيز.

وشدد فى اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة الالتزام بالتعليمات لحين الانتهاء من البطولة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى القاهرة فى التاسعة من صباح اليوم عقب الفوز على الوداد المغربى بهدفين نظيفين فى ذهاب نصف نهائى بطولة أفريقيا.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء العودة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة، بينما يلتقي المتأهل منهما نادي الزمالك المصري أو الرجاء البيضاوي المغربي، طرفي نصف النهائي الآخر.