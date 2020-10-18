وزيرة خارجية إسبانيا: نناقش مع مصر اتفاقية لتسليم الهاربين

قالت أرانشا جونزاليزا لايا، وزيرة خارجية أسبانيا، إن إسبانيا ومصر يناقشان حاليًا عددًا من الاتفاقيات فى مجالات عديدة، ومنها مقترح اتفاقية لتبادل "المجرمين الهاربين" بين البلدين، والتى من المرجح أن تظهر للنور قريبًا.

وبحسب تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم السابع" المصرية شددت أرانشا أن وزارة الخارجية الإسبانية ونظيرتها المصرية تجريان محادثات منذ فترة لتوقيع اتفاق في هذا الشأن.

وأكدت الوزيرة أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية جدًا، مشددة على أن كلا البلدين اتفقا على التصدي لتجارة البشر والإرهاب، ومنع الشبكات التي تهدد البلدين لإثارة النشاط الإجرامي بها وزعزعة استقرارهم.

وكانت أرانشا قد التقت بعد توليها منصب وزير الخارجية الإسباني بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، واتفقا على أهمية استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

كما التقت أرانشا وزير الخارجية سامح شكرى، وأكدت له على أن دور مصر تاريخى ومؤثر في عدد من القضايا الشائكة المطروحة على الساحة الدولية، ويتم الاعتماد عليها في الكثير من القضايا التي تستخدم فيها الحلول السلمية التوافقية القائمة على الحوار، في كل الصراعات التي تدور في المنطقة سواء ليبيا أو سوريا أو العراق أو مشاكل الشرق الأوسط، والقرن الأفريقي.

وزارت الوزيرة الإسبانية معهد ثربانتس، ولفتت إلى الاهتمام الكبير في مصر ومختلف دول العالم بتعلم اللغة الإسبانية، مذكرة بأن عدد من يتحدثون اللغة الإسبانية بلغ مطلع هذا العام 585 مليون شخص حول العالم، وفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد ثربانتس.