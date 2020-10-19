الجهاز الطبي للأهلي المصري: "كهربا" جاهز لـ"الوداد" ومشاركته بيد موسيماني

قال الجهاز الطبي للنادي الأهلي المصري إن اللاعب، محمود عبد المنعم كهربا، جاهز طبيا للحاق بمباراة الفريق مع الواد المغربي.

وبحسب تصريح لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإن مشاركة كهربا تبقى في يد الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان كهربا قد رافق بعثة الفريق للمغرب في مباراة الذهاب ولم يتمكن من المشاركة بعدما عانى من الإصابة مرة أخرى.

يذكر أن الأهلي سيستضيف الوداد المغربي في إياب دور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكان كهربا قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري.

ووقتها أكد الجهاز الطبي للأهلي أن التشخيص المبدئي لإصابة كهربا هو شد في العضلة الخلفية.