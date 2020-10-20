الاتحاد المصري لكرة القدم: الموسم الجديد أواخر نوفمبر

قال وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن موعد انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 20/21 سيكون أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتابع العطار خلال تصريحات لبرنامج "ملعب 9090": "عودة الدوري واستئناف النشاط كان لها أثر جيد على إعداد الفرق المشاركة في أفريقيا، بجانب ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين".

ونقل موقع "مصراوي" تهنئة العطار لناديي الأهلي والزمالك المصريين بعد فوزهما على الوداد والرجاء المغربيين.

وقال العطار: "أهني الأهلي والزمالك على الأداء الجيد الذي قدماه في نصف نهائي دوري الأبطال، كما نتمنى الفوز لبيراميدز في مباراته اليوم ضد حوريا كوناكري."

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن، مساء أمس الاثنين، مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري في نسخته الجارية التي حسمها الأهلي للمرة الـ42 في تاريخه.

وأكد اتحاد الكرة أن أيام 29 و30 و31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ستشهد خوض منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري we المصري.