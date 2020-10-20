إيرلندا تشدد الإجراءات التقييدية للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرلندية، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات التقييدية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ووصف رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الإجراءات المفروضة بأنها من الأشد في أوروبا، مشيرا إلى أن القرار سيطبق لمدة 6 أسابيع.

وقال مارتن : "التزم الكثير من الناس بكل ما طلب منهم القيام به. لكن البعض لم يفعل. أطلب مرة أخرى من الجميع أن يأخذوا خطر الوباء على محمل الجد".

ووفقا له تتضمن الإجراءات الالتزام بالبقاء في المنزل، وتغريم كل من يوجد على مسافة تبعد أكثر من خمسة كيلومترات من المنزل، باستثناء العاملين الذين يشترط وجودهم في مكان العمل.

كما ستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية وسيقتصر خلاله عمل الحانات والمطاعم على تقديم خدمة.

وشهدت إيرلندا مثل معظم دول أوروبا زيادة مطردة في الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي، حيث سجلت 50 ألفا و993 إصابة، و1.852 وفاة، بحسب موقع "ورلد ميتر" المتخصص برصد إحصائيات الفيروس حول العالم.