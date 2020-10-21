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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل سبتمبر 2020

    المتهم فيها نتنياهو... رئيس الكنيست يسقط اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق لتقصي قضية "الغواصات"

    © AP Photo / Alex Kolomoisky
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    صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي قضية الغواصات التي تم شراؤها من ألمانيا، والتي تم ربط اسم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فيها.

    وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الكنيست، وهو أحد أعضاء حزب "الليكود" الحاكم، ياريف ليفين، ألغى نتيجة التصويت الإلكتروني، وأوعز بإعادته من خلال تلاوة أسماء النواب.

    ودفع نتنياهو أعضاء "الكابينت" أو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، بالتوجه إلى مقر الكنيست ليتسنى لهم التصويت، وتم إجهاض مشروع القانون في التصويت المعاد، مع الإشارة إلى أن أعضاء كتل المعارضة رفضوا الاشتراك في التصويت المعاد.

    وفي السياق نفسه، أكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل، عضو الكنيست، يائير لبيد، هاجم بشدة الإجراء الذي اتخذه رئيس الكنيست، ياريف ليفين، بإلغائه تصويت تم قبل ذلك بعدة دقائق، وقال: "إذا كان بالإمكان إلغاء تصويت الهيئة العامة للكنيست، فيمكننا إلغاء الكنيست كليا ولم نعد بحاجة إليها".

    رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / NIR ELIAS
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    وبدأت الأزمة داخل الكنيست عندما طرحت النائبة زاندبيرغ، من حزب "ميرتس" اليساري، على جدول أعمال الكنيست "تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات"، وهو ملف جنائي تحوم فيه الشبهات حول التلاعب بعطاءات شراء غواصات من ألمانيا لسلاح البحرية الإسرائيلية بغرض التربح.

    وكان رئيس الجلسة المناوب في هذه الاثناء، منصور عباس، من القائمة المشتركة، الذي طرح الموضوع للتصويت على أعضاء الكنيست، فحظي الاقتراح بموافقة 25 نائبا واعتراض 23، أي أن الكنيست أقرت تشكيل لجنة تحقيق، وذلك يعني أن الأمر قد يطال رئيس الحكومة نتنياهو، ومقربين منه.

    وفي هذه الأثناء، صعد رئيس الكنيست، وجلس مكان رئيس الجلسة، منصور عباس، وأعلن إلغاء التصويت، معللا ذلك بأنه لم يتم حسب المعايير الدستورية المتبعة، مثل إعلان البدء بالتصويت، حتى أن كثيرين من أعضاء الائتلاف الحكومي لم يسمعوا الدعوة للتصويت.

    وأعلن ليفين إعادة التصويت، وفي هذه الأثناء غادر أعضاء المعارضة، القاعة، احتجاجا على إلغاء التصويت، فجاءت النتائج الجديدة رافضة لتشكيل لجنة التحقيق، وهكذا سقط الاقتراح.

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    الكلمات الدلالية:
    الكنيست, إسرائيل, نتنياهو
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